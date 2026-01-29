Dl Pnrr ok Cdm a semplificazioni Zangrillo | basta duplicazioni inutili

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge Pnrr. Il governo ha approvato misure per semplificare la vita di cittadini e imprese, cercando di ridurre la burocrazia e le duplicazioni inutili. Zangrillo commenta che basta sprechi e che è ora di mettere ordine.

Roma, 29 gen. (askanews) – È stato approvato oggi in Consiglio dei ministri il decreto-legge Pnrr che prevede, tra le altre, importanti misure volte a semplificare la vita di cittadini, famiglie e a ridurre la burocrazia per le imprese. "Continua il percorso avviato per rendere le procedure più efficienti eliminando inutili duplicazioni per contribuire alla crescita del Paese", ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, secondo quanto riporta un comunicato a margine dell'approvazione del provvedimento a Palazzo Chigi. Tra le principali misure è prevista la validità illimitata della carta d'identità per gli ultrasettantenni e la possibilità di richiedere la tessera elettorale anche in formato digitale con evidenti benefici per gli utenti ma anche per i Comuni.

