Forlì e Cesena si uniscono per la candidatura come capitale italiana della cultura 2028, nonostante le divergenze politiche. I sindaci delle due città e di altri 28 Comuni della Romagna hanno deciso di collaborare, puntando a un obiettivo comune che potrebbe portare un cambio di passo nel panorama culturale della regione. La proposta sta già facendo discutere, mentre i primi passi verso la candidatura sono stati ufficializzati.

Pandolfi Una città, anzi due. E se vogliamo esagerare: altri 28 Comuni, un’intera provincia di 400mila anime della Romagna vuole diventare capitale italiana della cultura 2028. Ma si può? Andiamo con ordine. La partita nazionale se la giocano in dieci e ci sono in palio onore, blasone e business: un milione di montepremi, almeno dodici di investimenti pubblicitari. Un mare di indotto, forse un patrimonio di gloria. Forlì, anzi Forlì-Cesena col trattino o Forlì e Cesena con la ‘e’ in mezzo o magari con la &: un inedito. La strana coppia è una delle grandi favorite, ma attorno a questa unione sono nati tanti distinguo, perché la prassi, e qualcuno dice anche il regolamento, suggerisce che Forlì e Cesena non possano presentarsi insieme, alla pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Divisi dalla politica, uniti per la cultura. Forlì e Cesena, la strana coppia

