Dissesto sulla Provinciale 195 Vicinanza Cisal Metalmeccanici | Si rischia la vita

La Provinciale 195 ad Eboli resta in condizioni critiche. La strada attraversa la zona industriale e da tempo mostra segni di cedimenti e buche profonde. I residenti e i lavoratori sono preoccupati, perché il rischio di incidenti cresce di giorno in giorno. L’abbandono e le cattive condizioni del manto stradale mettono in pericolo chi la percorre. Ora si parla di interventi immediati, ma finora niente è stato fatto.

Una situazione che si trascina da decenni, tra rimpalli di responsabilità istituzionali, promesse mai mantenute e interventi tampone del tutto insufficienti Lo stato di totale abbandono della Strada Provinciale 195, che attraversa la zona industriale di Eboli, torna al centro del dibattito dopo l'ennesima emergenza legata al dissesto del manto stradale e ai gravi rischi per la sicurezza di lavoratori, automobilisti e residenti. Una situazione che si trascina da decenni, tra rimpalli di responsabilità istituzionali, promesse mai mantenute e interventi tampone del tutto insufficienti. Sulla vicenda interviene Gigi Vicinanza, storico sindacalista e attuale segretario nazionale della categoria Metalmeccanici della Cisal, che denuncia con forza l'inerzia della politica locale e provinciale.

