Dissesto idraulico allagamenti e pericolo stradale lungo la Statale 18 tra Catona e Spontone

Un residente lungo la Statale 18 tra Catona e Spontone si ritrova a vivere ogni giorno con il rischio di allagamenti e dissesto idraulico. Da anni chiede interventi di pulizia e manutenzione dei canaletti e delle caditoie, ma finora nessuno ha risposto alle sue richieste. La strada resta vulnerabile alle piogge intense, con il pericolo di allagamenti che mette in crisi la sicurezza di chi ci passa.

La denuncia arriva da un cittadino residente lungo la Statale 18, nel tratto compreso tra Catona e Spontone che da anni segnala, senza ottenere riscontri concreti, la necessità urgente di interventi di pulizia e manutenzione dei canaletti di scolo e delle caditoie presenti sotto il marciapiede.

