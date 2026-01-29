L’Real Madrid fa un passo falso nella Champions League e lascia il torneo. Dopo aver iniziato come terza nel girone, la squadra di Ancelotti scivola al quarto posto e non riesce a qualificarsi agli ottavi. La sconfitta contro il Lipsia mette fine alle speranze di passare il turno. Intanto, anche il Paris Saint-Germain lascia la competizione, eliminato dopo la fase a gironi. L’Arsenal continua la sua serie positiva, con l’ottava vittoria consecutiva, mentre il BodoGlimt ottiene il pass per i playoff battendo il Real Madrid al Metropolitano.

Harakiri Real Madrid, estasi Benfica: Mourinho vola ai playoff al 97’ grazie al gol del portiere Trubin di testa sull’ultima palla della partita. Il Benfica batte così 4-2 la squadra di Arbeloa e si qualifica al 24° posto per differenza reti, eliminando così il Marsiglia di De Zerbi, sconfitto a Bruges 3-0. Disastro per il Real, passato da terzo a nono: giocherà i playoff. Decisiva la vittoria dello Sporting Lisbona a Bilbao al 94’ (2-3). Impresa del BodoGlimt, che si qualifica ai playoff battendo l’Atletico Madrid al Metropolitano (1-2). En plein di vittorie per l’Arsenal: il 3-2 sul Kairat vale l’ottavo successo consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disastro Real: era terzo, ma perde e scivola fuori dagli ottavi. Anche il Psg passerà dai playoff

Approfondimenti su Disastro Real

Il Volley Bergamo 1991 ha subito una sconfitta contro Conegliano, compromettendo la propria posizione in classifica e uscendo temporaneamente dalla zona playoff.

X Martiri subisce una sconfitta inattesa contro Sparta Castelb.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Disastro Real

Disastro Real: era terzo, ma perde e scivola fuori dagli ottavi. Anche il PSG passerà dai playoffPer l'Arsenal ottavo successo di fila, il Bodo/Glimt vince al Metropolitano e centra i playoff. Liverpool a valanga (6-0), a segno anche Chiesa ... msn.com

«Vergognoso», «Un disastro». Queste sono state le prime reazioni della stampa spagnola dopo la sconfitta del Real Madrid contro l’Albacete, una squadra di seconda divisione che occupa il 17° posto in classifica. L’esordio di Arbeloa in panchina non poteva - facebook.com facebook