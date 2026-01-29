Disastro Real | era terzo ma perde e scivola fuori dagli ottavi Anche il Psg passerà dai playoff

L’Real Madrid fa un passo falso nella Champions League e lascia il torneo. Dopo aver iniziato come terza nel girone, la squadra di Ancelotti scivola al quarto posto e non riesce a qualificarsi agli ottavi. La sconfitta contro il Lipsia mette fine alle speranze di passare il turno. Intanto, anche il Paris Saint-Germain lascia la competizione, eliminato dopo la fase a gironi. L’Arsenal continua la sua serie positiva, con l’ottava vittoria consecutiva, mentre il BodoGlimt ottiene il pass per i playoff battendo il Real Madrid al Metropolitano.

Harakiri Real Madrid, estasi Benfica: Mourinho vola ai playoff al 97’ grazie al gol del portiere Trubin di testa sull’ultima palla della partita. Il Benfica batte così 4-2 la squadra di Arbeloa e si qualifica al 24° posto per differenza reti, eliminando così il Marsiglia di De Zerbi, sconfitto a Bruges 3-0. Disastro per il Real, passato da terzo a nono: giocherà i playoff. Decisiva la vittoria dello Sporting Lisbona a Bilbao al 94’ (2-3). Impresa del BodoGlimt, che si qualifica ai playoff battendo l’Atletico Madrid al Metropolitano (1-2). En plein di vittorie per l’Arsenal: il 3-2 sul Kairat vale l’ottavo successo consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Disastro Real: era terzo, ma perde e scivola fuori dagli ottavi. Anche il Psg passerà dai playoff

