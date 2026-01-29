La trattativa tra la Fiorentina e Axel Disasi si è bloccata. Il difensore francese non ha ancora dato segnali di voler lasciare il suo attuale club e preferisce restare in Premier League. La società viola cerca ancora un difensore centrale, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo Rinnovo Maignan, tutto pronto per la firma sul contratto del portiere francese? Ufficialità vicina! Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Disasi Fiorentina, trattativa in stallo: il difensore non apre al trasferimento e preferisce restare in Premier

Approfondimenti su Disasi Fiorentina

La Fiorentina non si ferma e continua a premere per portare a casa Disasi dal Chelsea.

La Fiorentina si prepara al rush finale del mercato invernale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Disasi Fiorentina

Argomenti discussi: Fiorentina-Disasi, si entra nel vivo: prossime 24/48 decisive per capire se si può chiudere; Calciomercato, news e trattative del 27 gennaio; Fiorentina, obiettivo Disasi: domani giornata decisiva; Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: la Juventus insiste per Kolo Muani e punta Norton-Cuffy; Genoa visite mediche per Amorim; Napoli su Alisson e Juanlu Sanchez.

Fiorentina, Disasi resta il primo nome per la difesa. Nel mezzo occhi su Karlstrom dell'UdineseLa Fiorentina continua a lavorare sul proprio calciomercato, con l'idea di chiudere almeno altri due colpi da qui alla fine delle trattative. Il. tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Disasi vuole restare in Premier: le alternativeDopo gli acquisti di Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, è il reparto arretrato - che ha visto partire Pablo Marì e Viti - ad aver bisogno di un nuovo innesto. Nelle ultime ore era arrivato il ... calciomercato.com

Difensore #Fiorentina : Diogo Leite, Disasi e…occhio a Dragusin, che ancora non si è accasato - facebook.com facebook

Ecco cosa separa la #Fiorentina da #Disasi x.com