La regione si muove per contrastare le dipendenze. Straface, assessore regionale, annuncia che la Calabria sta rafforzando i servizi e adottando interventi più rapidi. Dopo aver affrontato diverse criticità, ora si lavora per allinearsi alle altre regioni italiane, migliorando l’assistenza e le azioni di prevenzione.

Dipendenze, Straface: “La Calabria si allinea alle altre regioni, con servizi strutturati e interventi urgenti”. Nel corso dell’incontro promosso dalla Caritas sulle dipendenze, l’assessora regionale Pasqualina Straface ha tracciato un bilancio del lavoro svolto negli ultimi tre anni, rilanciando l’impegno della Regione Calabria su prevenzione, presa in carico e strutturazione dei servizi. “Ho avuto modo di ricevere questa delega tre anni fa dal presidente Roberto Occhiuto, la delega sulle dipendenze, e da quel momento ho iniziato a lavorare al fianco del servizio pubblico e degli operatori”, ha dichiarato Straface, sottolineando il ruolo delle comunità terapeutiche e la collaborazione con il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Dipendenze: Straface rilancia l’impegno della Calabria

Per il welfare in Calabria, è importante adottare strategie efficaci e condivise.

Lotta alle dipendenze. Commissione Sanità rilancia il ruolo dei Servizi Multidisciplinari IntegratiLa Commisione ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta a riconsiderare il sistema di accreditamento e di contrattualizzazione con l’obiettivo di adeguare la lotta contro il fenomeno delle ... quotidianosanita.it

