Diouf | Contento di aver segnato il gruppo mi aiuta | siamo una famiglia

Diouf esulta per il gol e ringrazia i compagni. In una serata difficile, contro un avversario forte e davanti a uno stadio caldo, i nerazzurri hanno centrato una vittoria importante in Champions League. La squadra ha ritrovato fiducia dopo un periodo complicato.

Diouf. In una serata contro un avversario di valore e in uno stadio tra i più caldi del continente, i nerazzurri hanno trovato una vittoria pesante che interrompe il filone negativo in Champions League. La squadra di Cristian Chivu ha risposto con personalità alle ultime sconfitte europee, mostrando compattezza e spirito di sacrificio. Una prestazione che ha permesso all’ Inter di ritrovare entusiasmo e consapevolezza, elementi fondamentali per affrontare una competizione così esigente. Diouf: il gol e lo spirito del gruppo. Tra i protagonisti della serata c’è stato Diouf, autore del gol che ha chiuso i giochi, visibilmente emozionato nel post partita.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Diouf si è mostrato felice dopo aver segnato in Champions e ha parlato del gruppo, definendolo come una famiglia.

L’Inter conquista una vittoria importante a Dortmund, battendo il Borussia con un 2-0 che riaccende le speranze nel girone di Champions.

