Dimensionamento scolastico il commissario ha deciso Barcaioli | Scelta che penalizza Il centrodestra | Alimenta un clima di allarme

Il nuovo commissario dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, ha firmato il decreto che chiude gli ultimi due accorpamenti scolastici in Umbria. A Gubbio e a Città, le scuole sono state unite, scatenando le proteste di alcuni insegnanti e amministratori locali. Il centrodestra critica la scelta, definendola una mossa che alimenta l’allarme tra le comunità. I rappresentanti dei barcaioli, invece, si dicono penalizzati da queste decisioni. La questione ora rischia di diventare un nuovo fronte di tension

Il nuovo direttore dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, Ernesto Pellecchia, nominato dal governo Meloni commissario ad acta per il dimensionamento scolastico, ha firmato il decreto - il numero 62 del 28 gennaio 2026 - che dispone gli ultimi due accorpamenti: uno a Gubbio e una a Città.

