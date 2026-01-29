Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali approvati come cambiano le scuole AGGIORNATO Toscana

Le Regioni hanno approvato i nuovi piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Le scuole cambiano, alcune si uniscono, altre si dividono. In Toscana si stanno definendo le nuove regole e i numeri sono ancora in fase di aggiornamento. I dirigenti scolastici aspettano chiarimenti e si preparano alle prossime decisioni.

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l’anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023. Tra le novità più rilevanti, il recupero di 80 unità tra dirigenti scolastici e funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA). Il numero massimo complessivo passa da 7.309 (previsto nel 2023) a 7.389. Il nuovo parametro di riferimento per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ciascuna regione è il coefficiente di 938 alunni per istituzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Dimensionamento Scolastico 2026/27 Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole [AGGIORNATO Campania e Umbria] Le regioni stanno definendo i nuovi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole [AGGIORNATO Campania, Umbria, Sardegna] Le Regioni hanno approvato i nuovi piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Dimensionamento Scolastico 2026/27 Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole [AGGIORNATO Campania, Umbria, Sardegna, E. Romagna]; Dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027: ecco cosa cambia in provincia di Salerno; Dimensionamento, scure sulle scuole dal Vomero a Fuorigrotta; Piano di dimensionamento della rete scolastica – A.S. 2026/27. Provincia di Messina. Dimensionamento scolastico Campania 2026/2027: approvati 23 accorpamenti. Ecco le novità nel salernitanoIl piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/2027 ha ricevuto il via libera definitivo dalla Regione Campania. Il provvedimento, che recepisce ... infocilento.it Dimensionamento scolastico, a Castel San Pietro nessun accorpamentoL'Ufficio scolastico regionale ha reso noto l'elenco dei 17 istituti che saranno unificati dal 2026-2027. Non figurano scuole neanche nel lughese e in vallata del Senio. ilnuovodiario.com Dimensionamento scolastico, CGIL e CISL: “#Nuoro e #Ogliastra trattate come zone di sacrificio” La soppressione del Liceo Classico "Giorgio Asproni" e la perdita di autonomia in piccoli centri preoccupano sindacati e comunità, che temono un declino educ - facebook.com facebook Dimensionamento scolastico, i tagli del #Governo alle autonomie in #EmiliaRomagna colpiscono le #scuole di #Fiorano e #Maranello x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.