Sigfrido Ranucci si scaglia contro chi, a suo dire, vuole danneggiarlo. Durante la trasmissione di Giovanni Floris, l’inviato ha accusato un complotto per bloccare i soldi pubblici che, secondo lui, finiscono nelle mani di una fiduciaria con l’obiettivo di attaccarlo. Ranucci si è lasciato andare a un lungo sfogo, tra accuse e accuse di vittimismo.

Sigfrido Ranucci ha scelto la comoda poltrona del salotto di Giovanni Floris per lasciarsi andare al solito sfogo pieno di vittimismo. Ospite di DiMartedì, il talk show di approfondimento politico di La7, il conduttore di Report ha presentato il suo libro. E ne ha approfittato per svelare alcuni "scoop" della prossima puntata del suo programma. "C'è una fiduciaria che nasconde finanziamenti a una piattaforma che riceve anche soldi pubblici e che in questo momento ha come scopo principale quello di attaccare il conduttore di Report - ha spiegato Sigfrido Ranucci, parlando di sé in terza persona -, che è una cosa abbastanza anomala. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Sigfrido Ranucci grida al complotto: "Soldi pubblici a una fiduciaria per attaccarmi"

Questa sera, 27 gennaio, torna diMartedì, il talk show di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris su La7.

Il dibattito politico in Italia si riaccende con le dichiarazioni di Schlein, che critica le parole di Meloni riguardo a presunti complotti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

