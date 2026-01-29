Diletta Leotta nel video della visita dalla ginecologa svelato il sesso del bebè

Diletta Leotta ha condiviso un nuovo video della visita dalla ginecologa, in cui si vede il suo pancione e si scopre il sesso del bebè. La conduttrice chiede scherzosamente se deve raccontarlo a tutti, mentre la dottoressa risponde con un sorriso. La notizia circola già tra amici e follower, curiosi di sapere se aspetta un maschio o una femmina.

“Che facciamo, lo diciamo a tutti?”. La domanda arriva da una voce fuoricampo. La voce è quella della dottoressa che ha appena visitato Diletta Leotta e il suo bel pancione. La fotocamera inquadra il volto rilassato e sorridente della conduttrice e fuoricampo la dottoressa si risponde da sola e svela: “È un maschio!” Fiocco azzurro quindi, per mamma Diletta Leotta e papà Loris Karius che, dopo la nascita della piccola Aria accoglieranno in famiglia un bel maschietto. Con questo post, la mamma bis ufficializza quello che i fan più attenti avevano già intuito da un'altra serie di bellissimi scatti postati sui social qualche settimana fa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

