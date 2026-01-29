Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè in arrivo | sarà un maschietto il video durante l’ecografia

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato il sesso del loro bambino: sarà un maschietto. La conduttrice ha condiviso su Instagram un video dell’ecografia, mostrando il momento in cui ha scoperto di aspettare un figlio. A poche settimane dalla conferma della gravidanza, i due si preparano ad accogliere il nuovo arrivato.

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori di un maschietto. A poche settimane dall’annuncio della seconda gravidanza, la conduttrice e volto di DAZN ha scelto ancora una volta i social per raccontare un passaggio importante della sua vita privata, condividendo con i follower il momento in cui ha scoperto il sesso del bambino in arrivo. Lo ha fatto attraverso un carosello di immagini pubblicato su Instagram, accompagnato dalla scritta “Growing life”, la vita che cresce. Una sequenza di scatti che mostrano frammenti di quotidianità: il pancione, un selfie in ascensore con il marito, momenti di tenerezza con la primogenita Aria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il secondo figlio.

