A Parigi, Alessandro Michele ha presentato la sua collezione Haute Couture 2026, pochi giorni dopo la morte di Valentino Garavani. Lo show si svolge dietro le piccole fessure del Kaiserpanorama, un modo per invitare il pubblico a rallentare, osservare e riscoprire il valore della lentezza nel mondo della moda. La presentazione si distingue per un’atmosfera intima e un’attenzione particolare ai dettagli, lontana dalla frenesia delle passerelle più convenzionali.

A meno di dieci giorni dalla scomparsa del fondatore Valentino Garavani, Alessandro Michele ha presentato a Parigi la sua collezione Haute Couture 2026. Uno spettacolo molto atteso e mai visto. Il direttore creativo della maison ha superato se stesso: gli ospiti hanno osservato gli abiti attraverso piccole fessure del Kaiserpanorama (camera ottica del XIX secolo), in un gioco di sguardi e ritualità che ha trasformato lo show in un’esperienza unica. Michele ha ricreato uno spazio isolato per rallentare lo sguardo. Nello show Specula Mundi, il Kaiserpanorama assume la forma di un altare contemporaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dietro le piccole fessure del Kaiserpanorama, lo show Haute Couture 2026 invita a sbirciare, contemplare e riscoprire il lusso della lentezza

