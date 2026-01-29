Dietro a molti ‘slogan’ di self-help si nascondono spesso falsi miti che rischiano di generare delusione e frustrazione A smontare i più diffusi nel suo nuovo podcast è Paolo Borzacchiello Da ' se vuoi puoi' a ' segui la tua passione' eccone 5 da cui è bene liberarsi subito

Paolo Borzacchiello smaschera alcuni dei miti più diffusi nel mondo del self-help. Nel suo nuovo podcast, l’esperto spiega perché frasi come “se vuoi, puoi” o “segui la tua passione” spesso sono fuorvianti e possono portare a delusioni. Borzacchiello invita a riflettere e a liberarsi di questi slogan, che promettono molto ma spesso non portano risultati concreti. È un richiamo a essere più realisti e a distinguere tra consigli utili e false promesse.

'Se vuoi, puoi!' Alzi la mano chi non si è mai sentito rivolgere questo monito di self-help, per essere spronato a seguire i propri desideri o a ritrovare la forza di andare avanti un un momento di stallo. Peccato però che dietro a questo, come ad altri diffusissimi mantra motivazionali, si nascondano in realtà molto spesso vere e proprie trappole psicologiche. Falsi miti che, non solo non aiutano la crescita e il miglioramento personale, ma rischiano persino di influenzare negativamente il benessere mentale, generando delusione e demotivazione. Ad affrontare il tema in maniera scientifica nel nuovo podcast dal titolo 'Restiamo intelligenti – La scienza delle interazioni umane'

