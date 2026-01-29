Dieci anni di studi confermano i danni degli smartphone sui giovani | perché l’Italia non vota la legge che protegge i minori online? L’affondo di Cangini

Da dieci anni, studi continuano a mostrare i danni degli smartphone sui ragazzi. In Italia, però, ancora non si riesce a far passare una legge che protegga i minori online. Mentre in Francia l’Assemblea ha approvato il divieto di accesso ai social network per i bambini sotto i 15 anni, da noi la discussione resta ferma. Perché il Parlamento non prende decisioni nette in questa direzione?

L’Assemblea nazionale francese ha approvato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. L’Assemblea nazionale francese ha approvato il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato: “Il cervello dei nostri bambini e dei nostri adolescenti non è in vendita, né alle piattaforme americane né agli algoritmi cinesi”. La normativa entrerà in vigore dall’anno scolastico 2026-2027 e prevede la disattivazione degli account esistenti entro il primo gennaio 2027. La ministra per il Digitale, Anne Le Hénanff, ha spiegato che la soglia dei 15 anni corrisponde alla maggiore età sessuale in Francia e al passaggio dalla scuola media alla scuola superiore.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Smartphone Giovani

La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, ponendo un limite all’età per l’accesso a queste piattaforme.

La Francia si avvicina a un’importante normativa volta a tutelare i minori dai rischi dei social media, proponendo il divieto di accesso alle piattaforme digitali ai minori di 15 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Smartphone Giovani

Argomenti discussi: UniTS ricorda Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa; Compie dieci anni il Centro Studi I Cappuccini: incontro con l'Arcivescovo e il presidente nazionale Acli; Recupero della BMD dopo gravidanza e allattamento: evidenze a 10 anni dalla coorte PEAK-25; ‘Quale memoria’: dieci anni di riflessioni tra musei, voci e architetture.

Malattie rare. In dieci anni triplicati gli studi clinici in Italia e in Europa sono attualmente in fase di sviluppo 2.500 nuovi farmaci per trattarle. Il dossier di FarmindustriaIn occasione della Giornata mondiale del 28 febbraio Farmindustria ha realizzato un dossier che indica le prospettive della ricerca ma traccia anche una road map con le principali misure che ... quotidianosanita.it

Dieci anni di Oms. Primo capitolo, il successo dei vaccini: con 10 milioni di morti evitate sono una prioprità per tutti gli StatiI vaccini hanno impedito almeno 10 milioni di morti tra il 2010 e il 2015, e molti altri milioni di vite sono state protette dalla sofferenza e dalla disabilità associata a malattie come la polmonite, ... quotidianosanita.it

Avviato da Camera di Commercio, il percorso ha puntato fin dall’inizio a integrare la tradizione sportiva locale con la promozione economica e turistica della provincia LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/dieci-anni-di-varese-sport-commission-lo-sp facebook

Femminicidio di Anguillara: il figlio di dieci anni affidato ai nonni materni e al sindaco x.com