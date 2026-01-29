Diaby Inter arriva la risposta alla prima offerta | gli ultimi aggiornamenti!

L’Inter ha ricevuto una risposta dall’Al-Ittihad alla prima offerta ufficiale per Diaby. La trattativa si muove e ora si aspetta una nuova proposta o un accordo tra le parti. La situazione resta calda, ma nessuna novità ufficiale è ancora arrivata.

Inter News 24 Diaby Inter – Arriva la risposta dell’Al-Ittihad alla prima offerta ufficiale presentata dai nerazzurri. Le ore frenetiche della sessione invernale di calciomercato vedono l’ Inter protagonista di un intreccio internazionale che coinvolge l’Arabia Saudita e il desiderio di rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, firma di SportMediaset, l’obiettivo numero uno per l’attacco ha già dato il suo gradimento al trasferimento, ma la trattativa resta in salita. Il nodo Diaby: l’offerta respinta. Moussa Diaby, l’ala francese classe ’99 dotata di una velocità bruciante e di una spiccata capacità di saltare l’uomo, ha già espresso il proprio parere favorevole al ritorno in Europa, spingendo per vestire il nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter ha provato a portare Moussa Diaby dall’Al-Ittihad, ma il club arabo ha rifiutato la prima offerta.

