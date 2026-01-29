Di nuovo una grande mostra a Udine vetrina per la città ma non solo

La città torna protagonista con una nuova grande mostra che apre i battenti. La mostra si tiene a Udine, ma attira visitatori anche da fuori regione. David Schmidhauser, capo curatore del Kunst Museum di Winterthur, in Svizzera, si ferma a parlare con noi. Lo fa con calma e con toni pacati, mentre osserva le opere e spiega cosa ci sarà in esposizione. La rassegna promette di essere una delle più importanti della stagione.

Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026 Casa Cavazzini cittadina ospiterà oltre 80 opere dei più grandi maestri dell’arte moderna europea, provenienti dal Kunst Museum di Winterthur David Schmidhauser, capo curatore del Kunst Museum di Winterthur in Svizzera, parla con voce calma e toni bassi. È lui il primo a prendere parola durante la presentazione della prima “grande mostra” dell'amministrazione De Toni a Casa Cavazzini. Impressionismo e modernità, con 84 opere di artisti europei dal tardo Ottocento alla metà del Novecento, tra cui Monet, Van Gogh, Picasso e altri, è un evento molto atteso che ha già avuto un merito: mettere praticamente d'accordo tutti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Viterbo si prepara a essere protagonista su Sky e digitale terrestre con

