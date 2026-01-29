Di Giuseppe FdI | Pretti sapeva a cosa andava incontro Nessuno scandalo

Giuseppe Di Giuseppe di Fratelli d’Italia difende l’ex collega Alex Pretti, sostenendo che “sapeva a cosa andava incontro” e che “nessuno scandalo” sia emerso. La polemica si è accesa dopo le accuse che hanno portato Pretti a essere coinvolto in una situazione che, secondo Di Giuseppe, sarebbe stata prevedibile e gestibile. La questione resta calda, e ora si aspetta di capire quali sviluppi avranno le indagini.

"Se un uomo in America contrasta un pubblico ufficiale in servizio, si assume un rischio. Lui stava violando la legge. Se un agente federale mi ferma, io obbedisco. E da cittadino americano pretendo che non ci siano differenze di trattamento”. Parla il deputato di Fratelli d'Italia eletto in America L'ombra di una sicurezza in salsa trumpiana si abbatte sull'Italia. Occhio ai decreti “Minneapolis” “Se non obbedisci, come Alex Pretti, la situazione si complicherà. E’ ovvio”. Ovvio? “Voglio dire: lo sanno anche i muri che negli Stati Uniti esistono delle leggi. E che se un servitore dello stato ti ferma, tu devi soltanto obbedire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Di Giuseppe (FdI): “Pretti sapeva a cosa andava incontro. Nessuno scandalo” Approfondimenti su Giuseppe Pretti Cosa c’entrano gli abeti lapponi con l’oro? Sono preziosi e nessuno lo sapeva Nelle foreste del nord della Finlandia, abeti rossi celano un mistero sorprendente: minuscole particelle d’oro nascoste nei loro aghi. Totti a Rebibbia, fans sconvolti: nessuno ne sapeva niente Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giuseppe Pretti Originario del Trentino Alex Joseph Pretti, l’infermiere ucciso dagli agenti federali a MinneapolisEra pronipote di Giuseppe Enrico Preti, nato a Cagnò quando il territorio apparteneva ancora all’Impero austro-ungarico, il 23 settembre 1896. La madre, su cui si hanno meno notizie, era Aurelia Pedri ... altoadige.it "Su me... morente... esanime... Discenda... il tuo perdono! " Torna questa sera alle ore 20.00 Nabucco di Giuseppe Verdi, sul palcoscenico le grandi voci che hanno conquistato il pubblico: Ludovic Tézier, Piero Pretti, Michele Pertusi, Marina Rebeka, Cassandr - facebook.com facebook Ieri sera, dopo la morte di Alex Pretti e le minacce alla troupe di Mezz’ora in più, per il Tg1 l‘Ice è solo quarto titolo, servizio a metà giornale peraltro senza inviato a Minneapolis x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.