Paolo Di Canio lancia un avvertimento a Chivu: bisogna saper alternare le azioni in campo. Quando la partita si fa dura, il consiglio è di mettere da parte il pallone e respirare, senza rischiare di commettere errori. La strategia, secondo l’ex attaccante, è mantenere il controllo e non farsi prendere dalla frenesia, soprattutto in momenti delicati.

Inter News 24 Di Canio avverte Chivu: «La sfida è mantenere il doppio vestito: quando serve, palla in tribuna e si respira.». Segui le ultimissime. Il cammino europeo della  formazione meneghina  continua a far discutere esperti e tifosi. Nonostante la prestigiosa vittoria ottenuta contro il  Borussia Dortmund, i  nerazzurri  hanno chiuso la  League Phase  di  Champions League  al decimo posto con  15 punti, mancando per un soffio l’accesso diretto agli ottavi di finale. Ora, il destino della  Beneamata passerà dall’urna di  Nyon, dove si deciderà l’avversaria tra il  BodoGlimt  e il  Benfica  guidato da  José Mourinho, lo  Special One e indimenticato tecnico del Triplete interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

