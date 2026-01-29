Paolo Di Canio lancia un avvertimento a Chivu: bisogna saper alternare le azioni in campo. Quando la partita si fa dura, il consiglio è di mettere da parte il pallone e respirare, senza rischiare di commettere errori. La strategia, secondo l’ex attaccante, è mantenere il controllo e non farsi prendere dalla frenesia, soprattutto in momenti delicati.

Inter News 24 Di Canio avverte Chivu: «La sfida è mantenere il doppio vestito: quando serve, palla in tribuna e si respira.». Segui le ultimissime. Il cammino europeo della formazione meneghina continua a far discutere esperti e tifosi. Nonostante la prestigiosa vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund, i nerazzurri hanno chiuso la League Phase di Champions League al decimo posto con 15 punti, mancando per un soffio l’accesso diretto agli ottavi di finale. Ora, il destino della Beneamata passerà dall’urna di Nyon, dove si deciderà l’avversaria tra il BodoGlimt e il Benfica guidato da José Mourinho, lo Special One e indimenticato tecnico del Triplete interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio avverte Chivu: «La sfida è mantenere il doppio vestito: quando serve, palla in tribuna e si respira…»

