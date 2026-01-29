Devo fare una cosa Renato Zero ferma il concerto per l’amica famosa in platea | applausi

Durante la seconda tappa romana del suo tour, Renato Zero ha interrotto improvvisamente il concerto per rivolgersi a un’amica in platea. L’artista si è avvicinato, l’ha abbracciata e ha detto:

Un abbraccio che interrompe la musica e cambia il ritmo di una serata già carica di emozioni. È successo durante la seconda tappa romana del tour di Renato Zero, quando il Palalottomatica si è trasformato per qualche minuto in un luogo di silenzio condiviso e partecipazione profonda. Sul palco, il cantante ha pronunciato un discorso intenso, dedicato alle donne a cui viene tolta la voce, un passaggio che ha subito assunto un significato preciso per il pubblico, con il pensiero che è andato al femminicidio di Federica Torzullo. Poi, all'improvviso, il concerto si è fermato. Renato Zero ha lasciato il palco, scendendo in platea tra lo stupore generale, e si è rivolto ai presenti con parole semplici ma potentissime: "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché".

