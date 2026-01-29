Devastata la sede del Forum dei Giovani a Vitulano | Chi distrugge non avrà mai la meglio

Tempo di lettura: 2 minuti Amara scoperta nella serata di ieri a Vitulano. I membri dell'associazione La Fabbrica degli Specchi, recatisi presso la sede del Forum dei Giovani per le consuete prove teatrali, hanno trovato la porta d'ingresso sfondata e i locali completamente devastati. Si tratta di uno spazio comunale utilizzato da più associazioni di volontariato, tutte realtà no profit portate avanti da giovani che dedicano tempo, energie e passione alla comunità. Un luogo di aggregazione, cultura e partecipazione attiva che è stato preso di mira da ignoti con un atto vandalico definito dagli stessi volontari come " vile e incivile ".

