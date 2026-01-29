Deva Cassel torna a sfilare in passerella dopo molto tempo. Questa volta ha scelto di vestirsi d’oro, lasciando tutti a bocca aperta sulla passerella di Elie Saab durante la Paris Haute Couture Week. La modella ha catturato l’attenzione con un look brillante e deciso, facendo parlare di sé tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda.

È ufficiale: Deva Cassel è tornata in passerella, e lo ha fatto rumorosamente su quella di Elie Saab, nel contesto della Paris Haute Couture Week. Questo, e di certo il sontuoso abito d’oro che ha indossato, le hanno fatto meritare appieno il titolo di definitiva “golden girl”. Vediamolo insieme più da vicino. Deva Cassel (di nuovo) regina della passerella da Elie Saab: il look. Ancora per qualche ora a Parigi regnerà il fermento, causa il grande viavai di star ed Influencer lì per assistere alla Fashion Week dedicata al mondo Haute Couture. Sono moltissime le Maison che stanno presentando le proprie collezioni in vista della stagione SpringSummer 2026, e tra loro vi è anche Elie Saab: in mezzo ad abiti da sogno e grande sfarzo, a conquistare la scena è stata di certo Deva Cassel. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Deva Cassel vestita d’oro, conquista la passerella: il ritorno alla Paris Haute Couture Week

