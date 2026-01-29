Decreto Pnrr niente scudo imprenditori

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Pnrr, ma senza introdurre lo scudo per gli imprenditori sui lavoratori sottopagati. La misura, richiesta da alcuni settori, non è stata inclusa nel testo finale, lasciando intendere che l’attenzione si concentrerà su altri aspetti del piano di ripresa.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Pnrr, ma ci sono già polemiche.

Nel nuovo testo del decreto Pnrr spunta una norma che protegge i datori di lavoro.

Lavoratori sottopagati, salta dal decreto Pnrr lo scudo agli imprenditori: Dubbi dagli uffici del QuirinaleSecondo fonti, il Quirinale avrebbe espresso dubbi tecnici sulla norma che avrebbe impedito ai lavoratori sottopagati di recuperare gli arretrati ... ilfattoquotidiano.it

Via libera al decreto Pnrr, non c'è la norma salva-imprenditori(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto Pnrr. Salta, secondo diverse fonti, lo scudo per gli imprenditori sui lavoratori sottopagati. La n ... lagazzettadelmezzogiorno.it

