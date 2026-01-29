Il decreto legge collegato al PNRR scatena uno scontro durissimo tra politica e sindacati. In poche ore, i rappresentanti dei lavoratori attaccano duramente la misura, che secondo loro aumenta il loro potere oltre i limiti. La realtà però sembra raccontare un’altra storia, e i fatti rischiano di smentire le accuse.

Il decreto legge collegato al PNRR è diventato in poche ore terreno di uno scontro politico e sindacale senza precedenti. Al centro del dibattito ci sono gli standard retributivi dei contratti collettivi: mentre opposizioni e sindacati denunciano quella che definiscono una “favorizzazione delle imprese”, la realtà normativa è ben diversa. La misura tutela chi applica correttamente i contratti collettivi, garantendo stabilità e sicurezza ai rapporti di lavoro e prevenendo rischi economici retroattivi che potrebbero mettere a rischio posti di lavoro e la tenuta stessa delle aziende. Il nodo della questione è l'articolo 18 del provvedimento: stabilisce che se un'impresa ha seguito un contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, il giudice potrà intervenire solo sulle retribuzioni future, ma non potrà imporre differenze di compenso retroattive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Decreto Pnrr, i sindacati attaccano la misura che dà loro più potere. La realtà che li sbugiarda

Approfondimenti su Decreto Pnrr Sindacati

Il decreto Pnrr torna al centro delle polemiche dopo il riemergere della norma sui lavoratori sottopagati.

Il governo italiano ha annunciato un accordo sul trattato di libero scambio con il Mercosur, presentandolo come un progresso importante per l’agricoltura nazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Decreto Pnrr Sindacati

Argomenti discussi: Nel decreto Pnrr, rispunta la norma sui lavoratori sottopagati, è polemica con sindacati e opposizione; Sforbiciata a 17 istituti, pubblicato il decreto: Avremo scuole monstre; Lavoratori sottopagati, rispunta la norma salva-imprese; Lavoro sottopagato, torna la sanatoria salva-imprese: addio ai risarcimenti dei dipendenti.

Nel decreto Pnrr, rispunta la norma sui lavoratori sottopagati, è polemica con sindacati e opposizioneQuando un giudice accerta che la retribuzione percepita dal lavoratore non è conforme all’articolo 36 della Costituzione, il pagamento di differenze retributive o contributive maturate per il periodo ... msn.com

Decreto Pnrr: carta d’identità valida 50 anni e addio scontrini Pos. Tutte le novità per famiglie e studentiIl governo accelera sul traguardo finale del Pnrr con un decreto che punta a snellire le procedure amministrative entro la scadenza del 2026. La novità più curiosa riguarda la ... corriereadriatico.it

Il governo Meloni prova di nuovo a inserire la norma che farà perdere il diritto a recuperare gli arretrati ai lavoratori sottopagati. È il terzo tentativo in sei mesi e questa volta il mezzo è il decreto Pnrr, oggi in Consiglio dei ministri. Di Roberto Rotunno facebook

Non possiamo crederci. Nella bozza del nuovo decreto Pnrr, che andrà in Consiglio dei ministri domani, il Governo ha nuovamente inserito la sconcia norma che nega ai lavoratori sfruttati e sottopagati il diritto a recuperare gli arretrati malgrado la sentenza fav x.com