Dea il ko porta ai playoff Borussia o Olympiakos nel futuro dell’Atalanta

di Fabrizio Carcano Ancora la maledizione belga per l' Atalanta. Un anno fa l'eliminazione ai playoff contro il Bruges, ieri la sconfitta a con il modesto Union St Gilloise, che ha chiuso 28esimo nel girone, per 1-0, dopo una gara condotta dal primo all'ultimo minuto dai belgi. La Dea manca così la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions, non trovando nemmeno un pareggio al Lotto Park, chiudendo 15esima, con solo il vantaggio di poter giocare la partita di ritorno dei playoff a Bergamo contro una tra Borussia Dortmund e Olimpiakos. Troppo poco per una squadra che fino a otto giorni fa era con un mezzo piede agli ottavi di finale, prima di incappare nelle due sconfitte consecutive contro l'Athletic Bilbao e appunto l'Union SG.

