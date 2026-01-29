De Zerbi finisce sotto accusa in Francia dopo l’eliminazione del Marsiglia in Champions. In 30 partite ha cambiato formazione 30 volte e ora i tifosi e i media lo criticano duramente. La sua gestione diventa al centro di un fuoco di fila di critiche, tra chi chiede più stabilità e chi lo accusa di aver sbagliato tutto. La situazione resta calda, e il tecnico italiano deve affrontare questa pressione.

De Zerbi sotto processo, in Francia. L’eliminazione del Marsiglia in Champions gli viene rinfacciata in mille modi diversi. C’è per esempio una statistica molto circolata nelle ultime ore: anche prima del match ferale con il Brugge aveva schierato 30 formazioni diverse in 30 partite, in questa stagione, in tutte le competizioni. So Foot è andato a vedere se fosse vero. Sì, è vero. “ De Zerbi non ha mai schierato lo stesso undici titolare in questa stagione 2025-2026, il che è sorprendente e piuttosto comune tra i club con rose numerose che competono su più fronti (chiedete a Luis Enrique.). Mentre un nucleo di giocatori chiave è emerso al Marsiglia in questa stagione, con un ampio utilizzo di titolari titolari (26 presenze da titolare per Rulli, 25 per Greenwood e Højbjerg, 22 per Pavard, 21 per Aguerd, 20 per Emerson, 19 per Weah e 18 per Balerdi), formazioni praticamente identiche sono rare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Zerbi ha schierato 30 formazioni diverse in 30 partite (in Francia gli stanno rinfacciando tutto)

