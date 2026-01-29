Il Napoli di quest’anno fatica a trovare la strada giusta in Champions League. Dopo le ultime sconfitte, si fa sempre più insistente l’idea che De Laurentiis possa chiedere i danni a Conte, che sembra aver perso la sua verve in questa competizione. Ziliani ha commentato duramente il cammino della squadra partenopea, definendo il discorso come un vero e proprio disastro. La situazione rimane tesa, e ora si attende di capire quale sarà il prossimo passo del club.

Paolo Ziliani commenta così il cammino del Napoli in Champions League. Disastro Napoli in Champions: il punto di Ziliani. Scrive Ziliani su X: “Il cammino Champions del Napoli era tra i più agevoli in assoluto, eppure Conte è riuscito nell’impresa di farsi eliminare subito come nelle due ultime avventure all’Inter. In quanto agli infortuni, c’entrano ben poco (e comunque sono sua responsabilità): forse De Laurentiis dovrebbe chiedergli i danni” La prima cosa da dire è che il Napoli aveva avuto in sorte un cammino europeo tra i più facili che si potessero desiderare. Il sorteggio le aveva assegnato infatti tre club poi finiti al 28°, al 31° e al 33° posto della classifica, quindi eliminati, rispettivamente il Psv, il Copenaghen e l’Eintracht Francoforte; e in più due club che il passaggio ai playoff lo hanno acciuffato per i capelli soltanto ieri, il Qarabag terzultimo e il Benfica 24° e ultimo tra i qualificati, oltre a tre avversari di valore come Manchester City, Sporting Lisbona e Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis dovrebbe chiedere i danni a Conte (Ziliani)

