De Laurentiis avvistato a Napoli est | sopralluogo per nuovo stadio o centro sportivo?

Aurelio De Laurentiis è stato visto questa mattina a Napoli est, vicino all’ex raffineria Kuwait a San Giovanni a Teduccio. Non si sa ancora se si tratti di un sopralluogo per un nuovo stadio o un centro sportivo, ma l’imprenditore ha deciso di fare un giro nella zona. La presenza di De Laurentiis ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti, curiosi di capire cosa stia combinando nel quartiere. Restano da seguire eventuali sviluppi sulla sua visita e sui progetti futuri per l’area.

Aurelio De Laurentiis è stato avvistato in queste ore a Napoli est, nella zona nei pressi dell'ex raffineria Kuwait a San Giovanni a Teduccio. L'area è situata all’interno del Sito di Interesse Nazionale “Napoli Orientale”. Il patron azzurro potrebbe aver effettuato un sopralluogo per il nuovo stadio o il nuovo centro sportivo, anche in considerazione delle complicazioni emerse per la pista relativa alla zona Caramanico. Aurelio De Laurentiis sta effettuando un sopralluogo per la possibilità di costruzione del nuovo stadio a Napoli Est, nella zona dell’ex Raffineria.?? @RNesta80 pic.twitter.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su De Laurentiis Napoli De Laurentiis sta valutando la zona dell’ex raffineria (Napoli Est) per il nuovo stadio e centro sportivo Aurelio De Laurentiis sta valutando una zona dell’ex raffineria a Napoli Est per costruire il nuovo stadio e un centro sportivo. Napoli squadra dell’anno, De Laurentiis: “Io e Conte siamo amici. Ora il nuovo centro sportivo, poi vorrei il mio stadio” Il Napoli si conferma come la squadra dell’anno, con un percorso che ha portato alla conquista del titolo di Campioni d’Italia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su De Laurentiis Napoli Argomenti discussi: Tecnico e ds a costo zero per il Bari, il nuovo gioco al ribasso del patron De Laurentiis; SSC Bari, De Laurentiis: Pronti a prendere anche più di 5 calciatori. Società? Solo scambi di documenti; Vuelle, vetta sempre solitaria ma quanta fatica con Roseto; Sannino: Mandai a quel paese De Laurentiis: non pensavo fosse davvero lui al telefono! Ecco cosa mi disse. De Laurentiis avvistato in tarda mattinata nei pressi di piazza Municipio | VIDEO CN24Video – De Laurentiis avvistato in tarda mattinata nei pressi di piazza Municipio | VIDEO CN24 ... msn.com Aurelio De Laurentiis sta lavorando alacremente per garantire al Napoli un centro tecnico all'altezza, ma soprattutto uno stadio nuovo e polifunzionale per i prossimi anni. Oggi, insieme al suo vicario, il fido Chiavelli, è stato visto in città per toccare con man - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.