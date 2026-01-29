Davvero Nicola Peltz riceve una paghetta milionaria dal padre?

Ora che Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono al centro del gossip, emergono nuovi dettagli sulle loro vite. Si parla di una possibile paghetta milionaria che il padre di Nicola potrebbe darle, ma niente è ancora ufficiale. La modella e il figlio di David Beckham sono sotto i riflettori, e tra voci e smentite si fa fatica a capire cosa sia reale.

Per Nelson Peltz, imprenditore miliardario con un patrimonio stimato da Forbes attorno a 1,6 miliardi di dollari, mantenere la figlia con un versamento da 1 milione di dollari al mese non sarebbe certo un problema, il che rende plausibile la voce. Tuttavia, non c'è ragione di credere che l'attrice e modella non guadagni abbastanza da provvedere a sé stessa e a un tenore di vita più che lussuoso, senza dover ricorrere all'aiuto del padre. La rivista americana Page Six ha consultato una fonte, che ha dichiarato l'infondatezza del gossip: «La citazione in questione non ha alcun fondamento perché non è vera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Davvero Nicola Peltz riceve una paghetta milionaria dal padre? Approfondimenti su Nicola Peltz Brooklyn Beckham Nicola Peltz riceverebbe una paghetta mensile da 1 milione di dollari, scoppia la polemica La notizia ha fatto subito discutere: si dice che Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn Beckham, riceva ogni mese un’ingente paghetta da un milione di dollari. “Nicola è corsa fuori piangendo. La parte della sala occupata dai Beckham applaudiva, quella dei Peltz era in silenzio”: com’è andata davvero al matrimonio di Brooklyn Beckham? Tutto sulla soap opera del momento Il matrimonio di Brooklyn Beckham ha attirato l’attenzione, svelando dinamiche familiari e momenti di tensione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nicola Peltz Brooklyn Beckham Argomenti discussi: Nicola Peltz riceve una paghetta milionaria dal padre: la cifra shock; Brooklyn Beckham e Nicola Peltz festeggiano nel rifugio dei Sussex con vino pregiato e paghetta da un milione. Davvero Nicola Peltz riceve una paghetta milionaria dal padre?Ora che Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono al centro del gossip emergono sempre nuovi dettagli sulla vita della modella, ma non è certo se si tratti di verità o pura finzione ... vanityfair.it Nuova polemica intorno a Nicola Peltz, moglie di Brooklyn BeckhamSecondo i rumor Nicola Peltz riceverebbe una paghetta dal padre Nelson da circa un milione di dollari. Fonti vicine però smentiscono categoricamente i pettegolezzi. novella2000.it Allarme #Aviaria, la barriera tra specie è davvero così sottile Siamo Noi lo ha chiesto all'infettivologo Università Campus Bio-Medico di Roma, Nicola Petrosillo: "Se il #virus dovesse mutare, ci troveremmo davanti a una nuova sfida. I vaccini ci sono". La punta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.