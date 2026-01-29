Darren Aronofsky torna in scena con un nuovo progetto: si cimenta nell’animazione grazie all’intelligenza artificiale. Il regista di Requiem for a a Dream ha annunciato il debutto di On This Day… 1776, una serie che racconterà la Rivoluzione Americana. Il progetto combina la sua esperienza cinematografica con le nuove tecnologie, puntando a portare sul piccolo schermo una storia storica rivisitata in chiave moderna.

Il regista di Requiem for a Dream sta per tornare con un nuovo progetto animato per il piccolo schermo con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Darren Aronofsky con Primordial Soup, il suo studio di intelligenza artificiale, ha presentato una serie animata in formato breve, sulla Rivoluzione Americana, realizzata con Google DeepMind. La serie s'intitola On This Day. 1776 e ogni episodio verrà pubblicato sul canale YouTube di Time nell'arco del 2026. A luglio, gli Stati Uniti celebreranno il 250° anniversario della celebre firma della Dichiarazione d'Indipendenza, e numerose aziende, media e figure politiche faranno leva su questa ricorrenza nel corso dell'anno in corso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Darren Aronofsky debutta nell'animazione AI con On This Day… 1776, serie sulla Rivoluzione Americana

Darren Aronofsky commenta la possibile vendita di Warner Bros, sottolineando come la riduzione delle opzioni possa rappresentare un aspetto negativo.

