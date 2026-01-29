Questa mattina, in tutta Italia, si sono svolte le cerimonie per ricordare le vittime del genocidio. Dalla giornata del ricordo, però, si nota che molte vittime sono ancora invisibili. Dall’Onu alla Bbc, passando per voci come Vance, si denuncia come il silenzio e l’indifferenza abbiano aperto la strada al crimine. Una riflessione che si fa più urgente: basta restare in silenzio.

Prima i nazisti ridussero gli ebrei a “untermenschen”, subumani da sterminare. Ora nella Giornata della memoria l’Onu li riduce a un “altro” anonimo, privandoli della loro specificità storica. Non da meno il vicepresidente americano: “Oggi ricordiamo le milioni di vite perse durante l’Olocausto” La Shoah e il senso della Memoria, la nostra e quella ebraica. Intervista alla storica Giordana Terracina Ambiguità vuol dire complicità. La buona Memoria di Meloni e Mattarella “Il genocidio è iniziato con l’apatia e il silenzio di fronte all’ingiustizia e con la corrosiva disumanizzazione dell’altro. Oggi e sempre, dobbiamo ricordarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dall’Onu alla Bbc a Vance, dalla giornata del ricordo sono scomparse le vittime

