Dalla polvere dell'AlUla Tour spunta la sagoma di Davide Stella | sanguinante e senza pantaloncini

Durante la terza tappa dell'AlUla Tour nel deserto arabico, Davide Stella, il giovane ciclista italiano di 19 anni, è caduto rovinosamente. La sua corsa si è fermata tra polvere e sabbia, e lui è rimasto sanguinante, senza pantaloncini. La scena si è svolta negli ultimi chilometri, lasciando tutti senza parole.

Il 19enne corridore italiano Davide Stella è stato coinvolto in una brutta caduta nel finale della 3a tappa dell'AlUla Tour che si sta correndo nel deserto arabo. A 100kmh il ciclista della UAE Emirates si è ritrovato insieme ad altri due tra le aride sterpaglie a bordo strada, subendo le conseguenze più vistose.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su AlUla Tour La sorella di Davide Lionello, travolto dalla metro a Roma: “Era malato, perché l’hanno fatto uscire dalla clinica?” La vicenda di Davide Lionello, coinvolto in un incidente a Roma, mette in luce le fragilità legate alla salute mentale. Latte in polvere richiamato dalla Nestlé per possibile contaminazione microbiologica: l’avviso del Ministero Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo del latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotto da Nestlé, a causa di una possibile contaminazione microbiologica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su AlUla Tour Dalla polvere dell’AlUla Tour spunta la sagoma di Davide Stella: sanguinante e senza pantalonciniIl 19enne corridore italiano Davide Stella è stato coinvolto in una brutta caduta nel finale della 3a tappa dell'AlUla Tour che si sta correndo nel deserto ... fanpage.it COPELAND. «ALULA E' UN PARADISO PER I CICLISTI. IL NOSTRO TEAM? PIU' EQUILIBRATO RISPETTO AL 2025» - 1Jonathan Milan firma uno splendido bis e conquista il successo anche nella seconda tappa dell’AlUla Tour, disputata con partenza e arrivo a AlManshiyah sulla distanza di 152 km. Perfetto il lavoro ... tuttobiciweb.it #UnAnnoFa Søren Wærenskjold decideva di non partecipare all#AlUlaTour per ragioni morali ed etiche: "Lo faccio per la mia coscienza" - facebook.com facebook Uno-X Mobility rider Soren Waerenskjold declines the AlUla Tour for moral reasons, citing human rights concerns in Saudi Arabia. He’ll race Challenge Mallorca in Spain instead. Full story: x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.