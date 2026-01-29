Una campionessa di spada ha deciso di cambiare strada. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi, ora si sta dedicando a nuove opportunità, lontano dalle luci del podio. La sua storia dimostra come gli atleti, una volta conclusa la carriera sportiva, possano trovare nuove passioni e sfide. La sua esperienza mostra anche quanto lo sport possa aprire porte diverse, anche lontano dalla pedana olimpica.

Le imprese degli atleti suscitano notevole ammirazione in chi le guarda e le Olimpiadi sono un’occasione per avvicinare più persone anche agli sport solitamente meno seguiti.Dietro l’abilità degli sportivi, però, c’è un vasto mondo fatto di impegno, costanza e molti altri aspetti che, per chi non pratica, sono difficili da immaginare. La campionessa friulana, seconda di quattro fratelli e profondamente legata alle sue radici, racconta il suo percorso. Dal suo paese di duemila abitanti, Carlino, fino alla pedana olimpica, passando anche per una solida preparazione accademica: due lauree, una in scienze motorie e l'altra in marketing e management, quest'ultima conseguita durante il periodo di pandemia mentre il figlio frequentava la prima elementare.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Dalla Pedana Olimpica

Sofia Raffaeli, campionessa di ginnastica ritmica, condivide la sua esperienza e la sua determinazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dalla Pedana Olimpica

Argomenti discussi: Dalla pedana olimpica alle nuove opportunità: storia di una campionessa di spada; Fiamma olimpica, l'omaggio al Vajont: protagonista il tedoforo Daniele Molmenti.

ICE LA NUOVA DISCIPLINA OLIMPICA ICE – Intreccio, Corsa, Equilibrio ed Efferatezza, è la novità olimpica invernale. ICE è uno sport di squadra dinamico che unisce parkour leggero (ma non troppo vista la nota goffaggine dei campioni delle stagioni scorse - facebook.com facebook