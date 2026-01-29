Dalla Caffarella a Fiumicino | la storia di Donne per la Sicurezza
Da Fiumicino a Roma, Barbara Cerusico guida un’associazione che lotta contro la violenza. Nata dal basso, l’organizzazione si impegna da anni a proteggere donne e minori, diventando un punto di riferimento nella zona. La presidente racconta come siano cresciuti nel tempo, rafforzando il supporto e le iniziative sul territorio.
Fiumicino, 29 gennaio 2026 – Barbara Cerusico è la presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza, una realtà nata dal basso e cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento sul territorio per la tutela delle donne, dei minori e di tutte le persone vittime di violenza. Un’associazione che affonda le sue radici in un evento traumatico che ha segnato profondamente Roma e l’opinione pubblica. Tutto nasce nel 2009, dopo il cosiddetto stupro di San Valentino al parco della Caffarella. Cerusico racconta di aver appreso la notizia mentre era a casa con la sua famiglia, sapendo che una delle due ragazze violentate aveva appena quindici anni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
