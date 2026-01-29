Il Bologna fa un tentativo dell’ultimo minuto per portare Pasquale Mazzocchi in rossoblù. Il terzino destro del Napoli, che ha avuto poche occasioni in questa prima parte di stagione, interessa molto ai bolognesi. Nei prossimi giorni, i dirigenti potrebbero fare un passo deciso per cercare di portarlo in Emilia.

Terzino destro del Napoli che sta trovando poco spazio in azzurro, Pasquale Mazzocchi piace molto al Bologna per la seconda parte di campionato con i rossoblu che avrebbero preso informazioni sul calciatore. Il Bologna pensa a Mazzocchi (Ansa Foto) – calciomercato.it Esterno destro, con un contratto fino al giugno del 2027 con i campioni d’Italia in carica, il giocatore è a disposizione di Conte e il suo destino dipenderà molto anche dal risultato della partita tra Napoli e Chelsea. Il difensore del Napoli vorrebbe restare in azzurro almeno fino alla fine del campionato in corso e quindi la trattativa dovrebbe essere bloccata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dal Napoli al Bologna, tentativo last minute dei rossoblu per Mazzocchi

La Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù.

Napoli, dal Bologna al Bologna: Conte e la voglia di rivincita nella finale di SupercoppaA novembre la sconfitta del Dall'Ara generò un terremoto sul pianeta azzurro prima della rinascita nel segno del 3-4-3. A Riad il tecnico salentino più chiudere un cerchio ... sport.quotidiano.net

Mazzocchi, voci su Torino e Bologna ma non parte! KK: Tolto dal mercato e rinnovaValter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: Oggi si rincorrevano voci, vere, per un passaggio ... tuttonapoli.net

Ultim'ora a sorpresa da Sky Sport: Napoli e Bologna pensano allo scambio Holm-Mazzocchi Un'idea che, stando a quanto svelato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ancora alle fasi preliminari ma che va tenuta d'occhio in questa ultima parte di mercato #SS - facebook.com facebook