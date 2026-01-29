Dal mito alle guerre di oggi Il film di Brancale emoziona

Da lanazione.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce tutto in Toscana, fra i monti dell’Appennino, nei luoghi che furono teatro tragico della Seconda guerra mondiale, lungo la Linea gotica, il film " Sulle tracce di Antigone ", che è stato presentato ieri alla Società Mutuo Soccorso di Rifredi, un luogo storico della cultura democratica fiorentina. Il film è diretto da Giovanni Brancale, un regista che da anni fa un cinema assolutamente personale e originale, con storie che oscillano fra passato e presente. Questa volta, Brancale costruisce un film su tre piani narrativi intrecciati: il presente, in cui un regista sogna di realizzare un film; il 1944, l’anno in cui il "film-nel-film" si svolge; e il mito di Antigone, che attraversa entrambi come una ferita aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dal mito alle guerre di oggi il film di brancale emoziona

© Lanazione.it - Dal mito alle guerre di oggi. Il film di Brancale emoziona

Approfondimenti su Appennino Guerra

“Stop alle guerre”, l’appello dal Presepe vivente di Pietrelcina

Nel cuore di Pietrelcina, paese natale di San Pio, è stato lanciato un importante appello per la pace nel mondo durante l’inaugurazione della trentaseiesima edizione del Presepe Vivente.

Addio a Brigitte Bardot, dal mito cinematografico alle aule di tribunale: la parabola pubblica della diva francese

Brigitte Bardot, icona del cinema francese degli anni ’60 e successivamente attivista per i diritti degli animali, è venuta a mancare oggi, domenica 28 dicembre 2025.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Appennino Guerra

Argomenti discussi: Guerra, economia e potere nella politica internazionale; Storia greca - Esame ATENIESE: Riassunto Capitoli Bettalli, D'Agata, Magnetto; Luca Zaia ospite di Viticoltori Ponte per la presentazione del suo nuovo libro; Giochi Milano-Cortina, il viaggio della Fiamma olimpica in Veneto e il bacio delle torce sotto il balcone di Giulietta: Speriamo porti un vero messaggio di pace.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.