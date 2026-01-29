dal mito alle guerre di oggi il film di brancale emoziona

Nasce tutto in Toscana, fra i monti dell’Appennino, nei luoghi che furono teatro tragico della Seconda guerra mondiale, lungo la Linea gotica, il film " Sulle tracce di Antigone ", che è stato presentato ieri alla Società Mutuo Soccorso di Rifredi, un luogo storico della cultura democratica fiorentina. Il film è diretto da Giovanni Brancale, un regista che da anni fa un cinema assolutamente personale e originale, con storie che oscillano fra passato e presente. Questa volta, Brancale costruisce un film su tre piani narrativi intrecciati: il presente, in cui un regista sogna di realizzare un film; il 1944, l’anno in cui il "film-nel-film" si svolge; e il mito di Antigone, che attraversa entrambi come una ferita aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

