dal 29 gennaio su netflix i nuovi episodi di bridgerton 4 gli ultimi quattro arriveranno il 26 febbraio il video di amicait

La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix. I primi episodi sono disponibili dal 29 gennaio, gli ultimi quattro usciranno il 26 febbraio. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa succederà ai protagonisti della serie.

(askanews) – La quarta stagione dell’amatissima serie Bridgerton è arrivata: i primi episodi sono su Netflix dal 29 gennaio e gli ultimi quattro arriveranno il 26 febbraio. Questa volta Shonda Rhimes ha pensato ad una Cenerentola moderna, una favola contro il classismo, che ha per protagonisti il secondogenito bohémien Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, e una brillante cameriera di nome Sophie Baek, interpretato da Yerin Ha. Al ballo in maschera organizzato da Lady Violet Bridgerton Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. Con l’aiuto della sorella Eloise cercherà di scoprire l’identità della giovane donna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 29 gennaio su Netflix i nuovi episodi di Bridgerton 4. Gli ultimi quattro arriveranno il 26 febbraio.

Il primo poster di #bridgerton 4 in arrivo su #netflix

Intrighi, balli e passioni segrete: Bridgerton 4 torna su Netflix dal 29 gennaio 2026. Al centro c’è Benedict e un amore proibito nato a un ballo in maschera, tra identità nascoste e sogni che sfidano le regole dell’alta società. Romanticismo alle stelle, gossip assi - facebook.com facebook