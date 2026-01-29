Dal 29 gennaio al cinema La scomparsa di Josef Mengele del regista russo Kirill Serebrennikov | la trama Il video di Amicait

È in arrivo nelle sale italiane il film di Kirill Serebrennikov, La scomparsa di Josef Mengele. Dal 29 gennaio il cinema ospiterà questa pellicola che ha già fatto parlare di sé a Cannes e al Trieste Film Festival. La storia si concentra sulla figura del medico nazista, portando sul grande schermo un racconto che promette di sconvolgere gli spettatori.

Dopo la presentazione Fuori Concorso a Cannes e l’anteprima nazionale al Trieste Film Festival, dal 29 gennaio arriva nelle sale La scomparsa di Josef Mengele del regista russo Kirill Serebrennikov. Il racconto in bianco e nero del medico nazista soprannominato l’Angelo della morte che condusse esperimenti disumani sui prigionieri di Auschwitz. Il film, dal libro di Olivier Guez, con August Diehl nei panni di Mengele, lo segue durante la fuga in Sudamerica, tra Argentina, Paraguay e Brasile, mentre riesce a sfuggire alla giustizia grazie a una fitta rete di coperture. Nella testa di Mengele. La storia è raccontata dal suo punto di vista, ma non è un film su di lui, dice Kirill Serebrennikov: «Le cose terribili della Seconda Guerra Mondiale sono state spesso raccontate dal punto di vista delle vittime, il che è giusto, ma per me era interessante spostare la camera su Mengele, entrare nella sua testa, capire come è stato possibile tutto questo, in un certo senso vedere la genesi di un criminale di guerra». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 29 gennaio al cinema La scomparsa di Josef Mengele del regista russo Kirill Serebrennikov: la trama. Il video di Amica.it

