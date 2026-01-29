I pacifisti della Lega si sono schierati a favore delle armi per Kiev. Quando si tratta di votare decreti che autorizzano l’acquisto di armamenti o la proroga degli aiuti militari all’Ucraina, quasi tutti restano in silenzio e votano sì. La loro retorica pacifista sembra svanire di fronte alle decisioni concrete.

Fanno tanto i pacifisti ma quando poi ci sono da votare decreti che autorizzano lo shopping militare del governo o il testo di proroga degli aiuti militari all’Ucraina votano tutti zitti e buoni. A smascherare la Lega ci pensa il M5S. “Oggi (ieri, ndr) nelle Commissioni Esteri e Difesa di Montecitorio la Lega di Salvini ha gettato definitivamente la maschera da pacifisti dell’ultima ora, votando senza proferire parola il decreto di proroga annuale sull’invio di armi all’Ucraina. Attendiamo con ansia qualche funambolica dichiarazione dei leghisti sul loro voto favorevole in seguito alla cancellazione dal titolo del decreto, non dal testo, della parola ‘militari’: una pagliacciata che offende l’intelligenza degli italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dai pacifinti della Lega via libera alle armi a Kiev

Il Consiglio dei ministri ha approvato in modo rapido la proroga fino al 2026 delle misure di aiuto e fornitura di armi all’Ucraina, suscitando però l’ira della Lega.

