(Adnkronos) – Il 2026 sarà ricco di royal weddings. Sarà l’anno delle nozze celebrate all’interno di castelli e dimore storiche (di proprietà.ça va sans dire), antichi manieri e lussuosi fortilizi. Dal principe Leka, pretendente al trono di Albania con la fotografa Blerta Celibashi a Eliza Spencer, nipote di lady Diana, con Channing Millerd, a Lukas von Lattorffe e la giovane contessa Marie von Wilezek. In terra d’Albione attesa la celebrazione per i matrimoni di Peter Phillips, figlio della principessa Anna e nipote di re Carlo con Herriet Sperling, mentre lady Marina Windsor, cugina dei principi William e Harry cconvolerà a nozze con Nico Macauley, discendente di un visconte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Da Talita von Furstenberg alla nipote di Lady D, il 2026 ricco di royal wedding

La principessa Talita von Fürstenberg ha condiviso alcune foto del suo abito bianco su misura, realizzato dalla nonna Diane.

Pur appartenendo alla Royal family britannica, la nipote di re Carlo ha scelto di vivere come una comune.

