Da senzatetto ad artista per una mostra sul David di Michelangelo | la storia di Mei Suk Leung

Da senzatetto a artista: Mei Suk Leung espone le sue opere sulla statua del David di Michelangelo alla biblioteca Lazzerini di Prato. La donna, senza una casa, ha trovato nelle sue matite un modo per raccontare il mondo che la circonda. La mostra, intitolata

L'artista, 66 anni, originaria di Hong Kong è arrivata a Firenze da ragazza per studiare arte, prima che problemi di salute la portarono a vivere ai margini. Per un periodo, in un momento particolarmente difficile della sua esistenza si è ritrovata senza una dimora e si è rivolta a Casa Renato, a Prato, struttura gestita dalla cooperativa Il Girasole, insieme a Pane e Rose con un centro diurno e una casa residenziale notturna. Ed è riuscita a ricostruirsi una vita, facendo leva sulla sua passione: l'arte. “Quello che cerchiamo di offrire non sono solo servizi concreti, ma un percorso verso il reinserimento sociale delle persone senza fissa dimora” ha spiegato Sara Tecletsion, coordinatrice de Il Girasole.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Mei Suk Leung

La mostra “Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario” si svolge presso il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte di Marsciano.

Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Palazzo Sforza di Proceno ospita due interessanti esposizioni: la tradizionale mostra dei presepi e la rinnovata mostra

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mei Suk Leung

Argomenti discussi: Da homeless a protagonista di una mostra di quadri dedicata al David di Michelangelo: la storia di Mei Suk Leung; Moondog, il senzatetto vichingo amato da Zappa e Stravinsky; Era una senzatetto, ora è protagonista di una mostra sul David; Alla Lazzerini in mostra disegni e dipinti di Mei Suk Leung, l'artista senzatetto folgorata dall'arte del Rinascimento.

Era homeless, adesso è protagonista di una mostra a Prato: la storia di Mei Suk Leung x.com