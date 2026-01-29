Da Pozzuoli al palco nazionale | la storia di Ciro Cimmino giovane talento con autismo

Ciro Cimmino, un giovane di Pozzuoli, si prepara a salire sul palco nazionale. Nato nel 2004, Ciro ha trasformato la sua passione per la musica in una vera e propria missione. Nonostante le difficoltà legate all’autismo, ha deciso di non arrendersi e di seguire il suo sogno. Ora, con determinazione, si appresta a portare la sua musica oltre i confini della sua città.

Ciro Cimmino, nato a Pozzuoli il 19 dicembre 2004, è un giovane speciale che ha trasformato la sua passione per la musica in una vera e propria missione di vita. Diagnosticato all’età di tre anni con “autismo ad alto funzionamento”, Ciro ha affrontato con il supporto costante dei genitori ogni sfida, sviluppando talento e determinazione straordinari. Fin da bambino, a soli quattro anni, Ciro inizia a cantare, mostrando una predisposizione naturale verso la musica, che oggi rappresenta per lui il mezzo principale per esprimere emozioni e comunicare senza timori. Ha frequentato tutte le scuole fino al “Liceo Musicale Moscati di Sant’Antimo”, dove ha studiato canto e batteria, continuando a perfezionarsi in uno studio musicale di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

