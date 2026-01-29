Dà di matto contro la vetrina del negozio e la devasta

Un uomo ha perso il controllo e ha distrutto la vetrina di un negozio nel centro città. La scena si è svolta mercoledì sera intorno alle 21:30. Un passante, testimone dell’episodio, ha subito chiamato la polizia. Sul posto, gli agenti hanno cercato di calmare l’uomo, ancora molto agitato, mentre i vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza l’area. È ancora da chiarire cosa abbia scatenato questa furia improvvisa.

Una scena di assoluta follia quella che si è trovato davanti un passante intorno alle 21:30 di mercoledì 28 gennaio, con quest'ultimo che non ci ha pensato due volte e ha chiamato la polizia. A pochi metri da lui, infatti, un uomo sui trent'anni, di cui non sono note altre generalità, stava.

