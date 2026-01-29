Dà di matto contro la vetrina del negozio e la devasta

Da trentotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso il controllo e ha distrutto la vetrina di un negozio nel centro città. La scena si è svolta mercoledì sera intorno alle 21:30. Un passante, testimone dell’episodio, ha subito chiamato la polizia. Sul posto, gli agenti hanno cercato di calmare l’uomo, ancora molto agitato, mentre i vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza l’area. È ancora da chiarire cosa abbia scatenato questa furia improvvisa.

Una scena di assoluta follia quella che si è trovato davanti un passante intorno alle 21:30 di mercoledì 28 gennaio, con quest’ultimo che non ci ha pensato due volte e ha chiamato la polizia. A pochi metri da lui, infatti, un uomo sui trent’anni, di cui non sono note altre generalità, stava.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su negozio devastato

E’ del negozio ’Kult’ la vetrina più bella

Il negozio Kult di Monica Nardi si è aggiudicato il primo premio della 15ª edizione del concorso ‘La vetrina più bella’.

Torino, bus contro vetrina negozio: due feriti lievi

A Torino, un incidente ha coinvolto un autobus che è finito contro una vetrina in via Cernaia, angolo piazza Solferino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su negozio devastato

Argomenti discussi: Ruba da un negozio e dà di matto nell'ambulatorio della Guardia Medica: 28enne arrestato; Saccheggia il frigo e dà di matto. Denunciato un balordo in centro; Calci e pugni contro gli agenti, momenti di paura in centro a Napoli; La mossa del matto – L’Iliade di Bobby Fischer.

Dà di matto contro la vetrina del negozio e la devastaIl negozio, specializzato nella vendita di abiti da cerimonia, è diventato chissà per quale motivo oggetto delle mire del vandalo, che ha dato in escandescenze da un momento all’altro. Nell’arco di ... trentotoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.