Da depuratore a discarica così Idrorhegion avrebbe frodato il Comune di Reggio Calabria
Un depuratore di Reggio Calabria si trasforma in discarica a cielo aperto. I residenti segnalano che fanghi e acque reflue sono stati accumulati intenzionalmente per risparmiare sui costi. Le autorità stanno ora indagando sulla gestione dell’impianto e sulle possibili frodi ai danni del Comune.
Un depuratore di Reggio Calabria è stato trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto, con fanghi e acque reflue accumulate deliberatamente per risparmiare sui costi. È quanto emerso dalle indagini della procura di Reggio Calabria, che hanno portato al sequestro dell’impianto di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Idrorhegion Discarica
Ultime notizie su Idrorhegion Discarica
