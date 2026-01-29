Il ministro della Difesa Guido Crosetto ribadisce in Aula che l’Italia sostiene senza ambiguità Kiev. Nel frattempo, Palazzo Chigi annuncia di aver consegnato il primo lotto di generatori elettrici destinati all’Ucraina, colpita dal freddo intenso di questo inverno. La protezione energetica diventa una priorità in una guerra che prosegue da mesi.

da Roma Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma nell'aula della Camera il sostegno «senza ambiguità» del governo italiano all'Ucraina, Palazzo Chigi fa sapere che nelle stesse ore è stata completata la consegna del primo lotto di forniture per l'emergenza energetica che sta colpendo Kiev e le principali città ucraine, spossate dal gelo invernale che spesso tocca anche i venti gradi sotto zero. È la conferma che al di là dei distinguo lessicali sul decreto che proroga per tutto il 2026 l'invio di armi in Ucraina - nel titolo si è tolta la parola «militari» che resta invece nel testo - la maggioranza riesce a restare a compatta nonostante i ripetuti distinguo della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto: "Con Kiev senza ambiguità". L'Italia invia un lotto di generatori elettrici

Approfondimenti su Crosetto Ucraina

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crosetto Ucraina

Argomenti discussi: Crosetto: Con Kiev senza ambiguità. L'Italia invia un lotto di generatori elettrici; Decreto Ucraina: il termine militari tolto dal titolo; Sicurezza, Crosetto: Affiancare alla riserva volontaria, composta da cittadini, personale dei Carabinieri; Ucraina, Crosetto: Non siamo pronti a un attacco russo. Il Cremlino: La Nato è in guerra con la Russia.

Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto: Difendere Kiev non è bellicismo. Senza armi, più vittime civiliFa discutere la quasi assenza alla Camera della Lega: solo una ventina di deputati e nessun ministro sui banchi del governo. E due deputati leghisti votano contro la risoluzione di maggioranza, passat ... rtl.it

Ucraina, Crosetto alla Camera: aiuti militari prorogati fino al 2026. Qualcuno di voi se ne vergognerà. Io mi sento orgogliosohttps://youtube.com/shorts/Ww1CidQH7-E La proroga degli aiuti italiani all’Ucraina fino al 31 dicembre 2026 Il ministro della Difesa Guido Crosetto ... infodifesa.it

Aiuti a Kiev, Crosetto: faremo quello che ha deciso il Parlamento. L’Italia consegna le prime 78 caldaie. Presto altre 300- - facebook.com facebook

Aiuti a Kiev, Crosetto: faremo quello che ha deciso il Parlamento. L’Italia consegna le prime 78 caldaie. Presto altre 300 x.com