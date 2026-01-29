Crolla un grosso masso dal costone sul quale sorge la villetta | nessun ferito

Un masso enorme si è staccato dal costone e è finito sul marciapiede di via Frà Diego La Matina. La caduta ha distrutto parte del selciato, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. I residenti sono usciti di corsa a vedere cosa fosse successo, mentre le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la zona. Nessuna villetta è stata colpita, e ora si valutano le misure per evitare altri incidenti.

Cedimenti analoghi si sono registrati, negli anni passati, dall'altra parte del viale Della Vittoria, dal costone che si affaccia su via Generale Macaluso e sul quale sorge la fondazione Leonardo Sciascia Un gigantesco masso è caduto, sbriciolandosi, sul marciapiede di via Frà Diego La Matina, una delle strade che conduce al viale Della Vittoria e alla fondazione Leonardo Sciascia. Il distacco, dalla parte a monte dove sorge una villetta, è avvenuto durante la notte. Strada e marciapiede erano deserti, per fortuna nessuno s'è fatto male, né ci sono stati danni ad autovetture di passaggio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

