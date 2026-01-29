Critica d’arte e fan di tennis anzi di Carlitos | Così ho creato il sito dei tifosi di Alcaraz

Silvia Arfelli, critica d’arte di Forlì, ha deciso di creare un sito dedicato ai tifosi di Carlos Alcaraz. Amante del tennis e del tifo appassionato, Silvia ha unito le sue passioni per realizzare uno spazio online dove i fan possono condividere l’amore per il giovane campione spagnolo. La sua passione per l’arte e il tennis si sono incontrate in questa iniziativa, che ha preso forma il 7 gennaio, dando vita a un punto di ritrovo per gli appassionati italiani di Alcaraz.

Potenza del tifo, della passione e del tennis inteso quasi come forma d'arte. Silvia Arfelli, critica d'arte forlivese, attiva nell'organizzazione di mostre in Romagna ma anche all'estero fra Londra, Parigi, Barcellona e Bilbao, il 7 gennaio ha fatto nascere un sito internet ( alcarazitaliansfan.it ) dedicato a Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo numero 1 del mondo, che l'ha fatta tornare a trepidare per lo sport della racchetta, il suo amore di gioventù. Un'infatuazione che, come capitato per molte adolescenti, ha corrisposto a un nome e un cognome: quello dello svedese Bjorn Borg: "Quand'ero una ragazzina rimasi affascinata dal meraviglioso giocatore svedese, dai suoi lunghi capelli biondi, dall'eleganza dei suoi movimenti e dal suo fisico da rock-star – dice Silvia –.

