Sabato a Milano si è svolto un presidio contro la presenza dei poliziotti americani. La protesta ha attirato diverse persone, che chiedono meno attenzione alle forze straniere e più interventi contro i criminali locali. Nel frattempo, molti cittadini si sentono più insicuri e criticano l’aumento della criminalità, chiedendo azioni concrete contro i pusher e i problemi di sicurezza in città.

Sabato a Milano il presidio contro la presenza dei poliziotti Usa. Non sarebbe meglio contestare i pusher del bosco di Rogoredo? Gli italiani si sentono insicuri e si dicono preoccupati per l’aumento della criminalità. E la sinistra che fa? Fischietta. Sì, siamo di fronte al paradosso che più cresce l’allarme per ciò che accade nelle nostre città e più il Pd e i suoi compagni parlano d’altro, approfittando di ogni occasione per fare un po’ di propaganda. L’ultimo esempio lo abbiamo a Milano. L’altra sera uno spacciatore, già noto alle forze dell’ordine per vari reati, è stato ucciso da un agente in servizio antidroga. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cresce la criminalità e la sinistra fischietta

Approfondimenti su Milano Poliziotti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Poliziotti

Argomenti discussi: Lodigiano, cresce la violenza: boom di lesioni e aumentano gli omicidi; Video di abusi su minori con l’AI: crescita record e trauma che non si cancella; Cresce la criminalità e la sinistra fischietta; Piccolotti (AVS): 48 nuove condotte penali introdotti dal centrodestra, ma la criminalità è in crescita. Ci vogliono attività educative pomeridiane.

Lodigiano, cresce la violenza: boom di lesioni e aumentano gli omicidiL’inchiesta L’incremento di reati preoccupa, soprattutto tra i giovani. Richiesta la Corte d’Assise per rispondere all’escalation criminale nel territorio ... ilcittadino.it

Cresce il tasso di furti e spaccio di droga in Italia: la classifica delle città più pericoloseIl 2024 segna un nuovo incremento dei reati denunciati in Italia, con un +1,7% rispetto all’anno precedente. Dopo il calo dovuto al periodo pandemico, la microcriminalità è tornata a crescere, ... greenme.it

Sulla #sicurezza, che era uno dei cavalli di battaglia della destra, il governo di Giorgia Meloni ha completamente fallito. Criminalità e microcriminalità non diminuiscono, la percezione di insicurezza cresce, ma l’esecutivo risponde solo con propaganda. Nei fatt x.com

Sulla sicurezza, che era uno dei cavalli di battaglia della destra, il governo di Giorgia Meloni ha completamente fallito. Criminalità e microcriminalità non diminuiscono, la percezione di insicurezza cresce, ma l’esecutivo risponde solo con propaganda. Nei fatti, - facebook.com facebook