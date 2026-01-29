Cresce la criminalità e la sinistra fischietta

Sabato a Milano si è svolto un presidio contro la presenza dei poliziotti americani. La protesta ha attirato diverse persone, che chiedono meno attenzione alle forze straniere e più interventi contro i criminali locali. Nel frattempo, molti cittadini si sentono più insicuri e criticano l’aumento della criminalità, chiedendo azioni concrete contro i pusher e i problemi di sicurezza in città.

Sabato a Milano il presidio contro la presenza dei poliziotti Usa. Non sarebbe meglio contestare i pusher del bosco di Rogoredo? Gli italiani si sentono insicuri e si dicono preoccupati per l’aumento della criminalità. E la sinistra che fa? Fischietta. Sì, siamo di fronte al paradosso che più cresce l’allarme per ciò che accade nelle nostre città e più il Pd e i suoi compagni parlano d’altro, approfittando di ogni occasione per fare un po’ di propaganda. L’ultimo esempio lo abbiamo a Milano. L’altra sera uno spacciatore, già noto alle forze dell’ordine per vari reati, è stato ucciso da un agente in servizio antidroga. 🔗 Leggi su Laverita.info

