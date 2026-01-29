Cresce il disagio psichico Un reparto al Maggiore dedicato agli adolescenti

Un nuovo reparto al Maggiore apre le porte agli adolescenti in crisi. Sono sette i posti letto disponibili per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, che stanno vivendo momenti difficili e fragilità. L’obiettivo è offrire loro un supporto concreto, con un’équipe composta da quasi 30 professionisti tra psicologi, neuropsichiatri, educatori e terapisti. La struttura vuole rispondere al crescente disagio psichico tra i giovani, garantendo un intervento tempestivo e mirato.

Sette posti letto dedicati a ragazze e ragazzi tra gli 11 e 17 anni che stanno attraversando un momento di forte difficoltà e fragilità, con la possibilità di essere seguiti da un’équipe di quasi 30 professionisti tra psicologi, neuropsichiatri, educatori e terapisti. È il nuovo reparto di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età evolutiva per pazienti minori inaugurato nelle settimane scorse all’ ospedale Maggiore. Il primo dedicato all’Area Vasta Emilia Centrale (Bologna, Imola e Ferrara) e il secondo del genere in regione. La novità sta nella scelta di dedicare il reparto esclusivamente ai più giovani che stanno attraversando una fase particolarmente acuta legata alla propria salute mentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra i giovani italiani cresce il disagio psichico, un'emergenza alimentata dai social con stigma e pregiudizi che amplificano l'insicurezza e l'isolamento di chi soffre.

Dai disturbi alimentari all'autolesionismo, casi in forte aumento a Torino. E c'è chi cerca risposte nel crimine: Ma non chiamatele baby gang

Cresce il disagio tra i giovani, l'allarme dei medici: "Età dei pazienti sempre più bassa"

