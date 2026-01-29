Cresce il disagio psichico Un reparto al Maggiore dedicato agli adolescenti

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo reparto al Maggiore apre le porte agli adolescenti in crisi. Sono sette i posti letto disponibili per ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, che stanno vivendo momenti difficili e fragilità. L’obiettivo è offrire loro un supporto concreto, con un’équipe composta da quasi 30 professionisti tra psicologi, neuropsichiatri, educatori e terapisti. La struttura vuole rispondere al crescente disagio psichico tra i giovani, garantendo un intervento tempestivo e mirato.

Sette posti letto dedicati a ragazze e ragazzi tra gli 11 e 17 anni che stanno attraversando un momento di forte difficoltà e fragilità, con la possibilità di essere seguiti da un’équipe di quasi 30 professionisti tra psicologi, neuropsichiatri, educatori e terapisti. È il nuovo reparto di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età evolutiva per pazienti minori inaugurato nelle settimane scorse all’ ospedale Maggiore. Il primo dedicato all’Area Vasta Emilia Centrale (Bologna, Imola e Ferrara) e il secondo del genere in regione. La novità sta nella scelta di dedicare il reparto esclusivamente ai più giovani che stanno attraversando una fase particolarmente acuta legata alla propria salute mentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Approfondimenti su Maggiore Reparto

Dentro il nuovo reparto di Psichiatria e piscoterapia per adolescenti inaugurato al Maggiore | FOTO

Com’è il nuovo reparto di Psichiatria e psicoterapia per gli adolescenti dell’ospedale Maggiore: musica, spazi per il relax, ascolto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maggiore Reparto

Argomenti discussi: Salute mentale: per 2 italiani su 3 esperienza diretta o indiretta. Cresce il disagio psicologico tra i giovani; Salute mentale, il 74% degli italiani ha avuto a che fare con il disagio psicologico; Sanità: il benessere del cervello e della mente come dimensione essenziale della salute; Il 41,9% dei giovani pensa spesso alla propria salute mentale: cresce la richiesta di aiuto, ma il 67,9% vede ancora vergogna e discriminazione.

Allarme disagio psichico per i giovani. E i social alimentano stigma e pregiudiziTra i giovani italiani cresce il disagio psichico, un’emergenza alimentata dai social con stigma e pregiudizi che amplificano l’insicurezza e l’isolamento di chi soffre. E’ un quadro preoccupante ... primaonline.it

cresce il disagio psichicoCresce il disagio tra i giovani, l’allarme dei medici: Età dei pazienti sempre più bassaDai disturbi alimentari all’autolesionismo, casi in forte aumento a Torino. E c’è chi cerca risposte nel crimine: Ma non chiamatele baby gang ... torino.repubblica.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.